Giá thanh long ở Tiền Giang giảm do cung vượt cầu

Cách nay một tháng, nhà vườn tỉnh Tiền Giang bán trái thanh long ruột đỏ loại 1 giá gần 40.000 đồng/kg, loại 2 trên dưới 30.000 đồng/kg nhưng hiện nay giảm xuống còn dưới 12.000 đồng/kg, riêng loại 3 giá còn 5.000-7.000 đồng/kg.

Thanh long vào vụ thuận giá giảm sâu

Giá trái thanh long giảm mạnh là do bước vào mùa thuận, sản lượng trái tăng; trong khi đó vào mùa mưa cây thanh long hay bị nhiễm bệnh, chất lượng trái giảm nên đầu ra khó khăn. Với mức giá này nhà vườn không có lãi do vào mùa mưa chi phí chi cho phân thuốc tăng cao, nhiều địa bàn còn phải tích cực bơm tát do mưa ngập.

Điều nghịch lý là trái thanh long ruột trắng tại tỉnh Tiền Giang lại giữ mức giá ổn định từ 17.0000-20.000 đồng/kg, nhà vườn có lãi khá nhưng diện tích không nhiều. Hiện tại, các doanh nghiệp thu mua trái thanh long đạt chất lượng đưa đi xuất khẩu, riêng trái loại 2, 3 đưa đi tiêu thụ khu vực miền ngoài.

Nhà vườn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thu hoạch trái thanh long

Mưa to làm nhiều vườn thanh long tại tỉnh Tiền Giang bị nước ngập nhà vườn phải tích cực bơm tát nước ra ngoài.

Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 9.000 ha đất trồng cây thanh long; trong đó diện tích vườn cho thu hoạch khoảng 7.490 ha, năng suất đạt gần 35 tấn/ha, sản lượng trên 260.000 tấn/năm. Vùng sản xuất thanh long chủ lực tập trung ở 4 huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước và Gò Công Đông. Năm ngoái, lợi nhuận bình quân của người trồng cây thanh long hơn 200 triệu đồng/ha, là một trong 3 loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao nhất ở tỉnh Tiền Giang.