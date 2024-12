Giá tăng vùn vụt, Việt Nam bán 242 nghìn tấn ‘vàng đen’, thu gần 1,3 tỷ USD

Xuất bán 242.000 tấn “vàng đen” trong lúc giá tăng vùn vụt đã giúp Việt Nam thu về gần 1,3 tỷ USD trong năm 2024 dù còn nửa tháng nữa mới kết thúc năm. Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/12, Việt Nam đã xuất khẩu gần 242.000 tấn hạt tiêu các loại, thu về 1,26 tỷ USD. Theo đó, giá trị xuất khẩu của mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam đã vượt xa con số 910,5 triệu USD của cả năm 2023, trong khi khối lượng xuất khẩu lại thấp hơn khoảng 23.900 tấn. Đây cũng là mức cao kỷ lục của ngành hàng hồ tiêu kể từ năm 2017 đến nay, đồng thời đưa mặt hàng "vàng đen" quay trở lại thời hoàng kim. Nguyên nhân do giá hạt tiêu tăng vùn vụt từ đầu năm đến nay. Cụ thể, tháng 1 năm nay giá tiêu xuất khẩu chỉ ở ngưỡng 4.003 USD/tấn, đến tháng 10 đã vọt lên 6.501 USD/tấn, tăng tới 72,4% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo mới đây của Bộ NN-PTNT cũng cho thấy, giá bình quân xuất khẩu loại hạt gia vị của nước ta trong 11 tháng năm 2024 đạt 5.198 USD/tấn, tăng mạnh 53,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tại thị trường nội địa, giá hạt tiêu từ 80.000 đồng/kg ở thời điểm tháng 1 tăng phi mã lên mức 180.000 đồng/kg vào giữa tháng 6. Sau đó, giá hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao giúp người trồng hồ tiêu ở nước ta trúng đậm. Hiện, ba thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là Mỹ, Đức và Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, chiếm thị phần là 44,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Đức gây chú ý khi ghi nhận mức tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tới đây, ở các thủ phủ trồng “vàng đen” của nước ta sẽ bước vào vụ thu hoạch mới, sản lượng ước đạt 170.000 tấn. Đáng chú ý, qua 1 năm hồ tiêu được giá, người nông dân không còn tâm lý ồ ạt trồng mới. Thay vào đó, họ tập trung tăng năng suất và chất lượng hạt tiêu bằng các biện pháp canh tác hữu cơ. Ngoài ra, thay vì trồng thuần hồ tiêu, nông dân chuyển qua trồng xen canh với cà phê và các loại cây ăn quả. Điều này giúp các cây trồng bổ trợ cho nhau về dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, đảm bảo sản lượng để tiếp tục giữ vững vị thế số 1 trên thị trường thế giới.