Gia tăng lây nhiễm mã độc, lừa đảo… vào các doanh nghiệp SMB

“Công nghệ của chúng tôi tiết lộ rằng yếu tố con người tiếp tục là lỗ hỏng đáng kể đối với các doanh nghiệp SMB, một phần là do nhận thức về an ninh mạng thấp. Hơn nữa, việc Microsoft Excel được sử dụng rộng rãi trong tiện ích văn phòng tạo ra môi trường lý tưởng cho tội phạm mạng ẩn nấp và thay đổi dữ liệu độc hại trong các bộ dữ liệu lớn, sau đó phổ biến rộng rãi trong toàn tổ chức. Hơn nữa, các SMB thường tin rằng họ không phải là đối tượng của các cuộc tấn công mạng, nhưng tin tặc rất giỏi trong việc tìm ra bất kỳ lỗ hỏng nào trong mạng lưới tài sản liên kết rộng lớn mà chúng kiểm soát. Vì vậy, các doanh nghiệp SMB nên tạo các chính sách rõ ràng khi truy cập vào tài sản bất kỳ của công ty và đảm bảo rằng nhân viên thường xuyên được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc an ninh mạng cơ bản”, ông Vasily Kolesnikov – Chuyên gia an ninh mạng tại Kaspersky nhận xét.

Tăng cường công tác bảo vệ các doanh nghiệp SMB khỏi những cuộc tấn công mạng là điều cần thiết trước những thách thức kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu, đặc biệt là ở các nền kinh tế tăng trưởng mới nổi.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, cứ 10 việc làm ở các nền kinh tế mới nổi thì có 7 việc làm thuộc lĩnh vực SMB, trong khi khả năng tiếp cận tài chính gặp nhiều thách thức, khiến các doanh nghiệp này gặp khó khăn hơn trong việc tự vệ trước các cuộc tấn công.