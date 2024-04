Gia tăng bệnh lý về ký sinh trùng

PGS.TS Đỗ Trung Dũng - Trưởng khoa Ký sinh trùng (Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương) - cho biết, bệnh sán dây (Taeniasis) là do các loài sán dây trưởng thành ký sinh trong ruột gây nên.

Bệnh sán dây có thể ký sinh ở người dưới hình thức sán trưởng thành và ấu trùng. Bệnh sán dây gây bệnh ở người thường do sán dây lợn và sán dây bò gây nên. Bệnh sán dây liên quan đến thói quen ăn thịt lợn/bò tái, sống hoặc chưa được nấu chín.

Sán dây chó là một loại sán thường ký sinh ở chó và mèo. Sán chó thường ký sinh trong ruột non của chó nhiễm bệnh. Những đốt sán già chứa trứng đứt ra thành từng đốt hoặc từng đoạn ngắn rồi tự di chuyển ra môi trường bên ngoài theo đường hậu môn hoặc theo phân chó. Mỗi đốt sán sẽ phóng thích trứng ra môi trường, dính vào lông chó hay hậu môn. Chó lại có thói quen liếm khắp cơ thể, liếm vật dụng sinh hoạt hằng ngày và cơ thể con người nên trứng sán vô tình phát tán khắp nơi.

"Bệnh do ký sinh trùng đều từ thói quen ăn uống của người dân như ăn gỏi sống, rau sống, thịt tái, ôm ấp thú cưng… Có thời điểm, 70% người dân đến khám là do nhiễm ấu trùng giun đũa chó, mèo, hơn 20% bệnh nhân bị sán lá gan, sán dây lợn, bò" - PGS.TS Đỗ Trung Dũng cho hay.Theo PGS Dũng, tôi từng gặp bệnh nhân có sán dây hơn 20 năm nhưng không phát hiện. Nếu xuất hiện ngứa, nổi mẩn, đau đầu, đau bụng, ho, thèm ăn, lo lắng, bất an... mọi người nên đi khám sớm để chẩn đoán chính xác bệnh.