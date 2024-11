Giá quy đổi chỉ hơn 200 triệu đồng, mẫu xe nhỏ của Suzuki đạt 5 sao an toàn

Xe cỡ nhỏ thường có điểm an toàn không cao, nên mẫu sedan này của Suzuki gây bất ngờ khi được xếp hạng 5 sao Global NCAP. Được phát triển dựa trên mẫu hatchback cỡ nhỏ Swift, nhưng Dzire mang phong cách khác hẳn (Ảnh: Maruti Suzuki). Dzire là mẫu xe đầu tiên của liên doanh Maruti Suzuki đạt xếp hạng an toàn Global NCAP 5 sao. Maruti Suzuki đã trình làng thế hệ thứ 4 của mẫu Dzire tại Ấn Độ. Không như các thế hệ trước, mẫu sedan cỡ nhỏ này không sao chép kiểu dáng của "người anh em" Swift hatchback dùng chung nền tảng khung gầm. Ở phía trước, cụm đèn pha LED góc cạnh và lưới tản nhiệt lớn hơn tạo cảm giác chững chạc hơn cho mẫu sedan cỡ nhỏ này, không còn những chi tiết kiểu dễ thương như mẫu Swift hatchback. Tỷ lệ chia khối thân xe trông vẫn khá lạ, giống như hầu hết các mẫu sedan cỡ nhỏ. Bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị vành thép 14 inch, còn các bản cao hơn dùng vành hợp kim 15 inch. Đuôi xe ngắn, có cụm đèn hậu vuông vức và cánh gió sau tích hợp trên nắp cốp. Bên trong xe, thiết kế táp-lô rất giống mẫu Swift, dù có một vài thay đổi về trang bị, như ốp giả gỗ (Ảnh: Maruti Suzuki). Cụm đồng hồ truyền thống được kết hợp với màn hình thông tin giải trí 9 inch có hỗ trợ kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay. Các bản cao hơn có điều hòa tự động, camera 360 độ, bệ sạc không dây, cửa nóc điều khiển điện, và các tính năng của hệ thống Suzuki Connect. Cốp xe có dung tích 382 lít, không lớn nhưng vẫn hơn 117 lít so với Swift. Suzuki Dzire dài 3.995mm, với chiều dài cơ sở 2.450mm, tức là giữ nguyên kích thước xe đời cũ. Trái tim của xe là động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2L, cho công suất chỉ 80 mã lực và mô-men xoắn 113Nm, hoặc thậm chí chỉ 69 mã lực và 102Nm nếu sử dụng khí gas nén tự nhiên. Sức mạnh động cơ được truyền đến trục bánh trước thông qua hộp số sàn hoặc hộp số bán tự động. Dzire cực kỳ thành công về mặt thương mại, với hơn 2,7 triệu chiếc đến tay khách hàng kể từ khi mẫu xe này ra mắt vào tháng 3/2008. Thế hệ mới của Dzire cũng sẽ được bán ở châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh và khu vực ASEAN.