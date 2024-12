Giá quất tăng, nhà vườn nhận cọc sớm

Thị trường quất Tết năm nay dự báo sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là về giá cả. Tại các vườn quất phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội), đa số là khách mua sỉ quất. Giá thấp cũng dao động từ 500-600 nghìn đồng/cây. Quất Bonsai có loại 25-30 triệu đồng. Ghi nhận của PV VietNamNet, hiện các làng trồng quất tại phường Tứ Liên bắt đầu có nhiều khách buôn tới tham khảo giá sỉ và mua số lượng lớn. Ông Hùng (thương lái, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, hàng năm ông đều đi tham khảo giá bán buôn tại các vườn từ sớm để nắm được giá thị trường. Năm nay, sau khi dạo một vòng làng trồng quất tại phường Tứ Liên, ông ghi nhận mặt bằng giá năm nay đang nhỉnh hơn so với năm ngoái từ 20% trở lên cho cây loại phổ thông. “Gia đình tôi mong muốn giá sỉ dao động từ 300.000 - 400.000 đồng/cây để mua khoảng 150 cây về bán kiếm lời. Chúng tôi ở xa nên việc vận chuyển quất về cũng tốn kém”, ông Hùng nói. Hàng trăm cây quất được chủ vườn chăm cẩn thận. Ảnh: Tiến Anh Anh Hoàng, một thương lái từ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, năm ngoái, giá quất trên thị trường chủ yếu dao động từ khoảng 300.000 - 1 triệu đồng/cây đối với các loại phổ thông. Các cây quất có kích cỡ lớn, đẹp và loại Bonsai (quất thế) sẽ có giá từ 2-10 triệu đồng/cây. "Nhưng năm nay, sau cơn bão vừa qua, gần 1/2 thị trường quất bị ảnh hưởng nặng nề. Giá cả chắc chắn sẽ tăng so với năm ngoái", anh Hoàng nhận định Ông Hà, một chủ vườn quất ở Tứ Liên cho biết, dự báo năm nay giá có thể tăng 15-20% so với năm ngoái, bởi thiệt hại sau bão sẽ khiến số lượng cây ít đi và chi phí chăm sóc cũng tăng cao. “Vườn nhà tôi đang chăm sóc gần 400 cây quất loại phổ thông. Sau đợt bão vừa qua, may mắn không bị ảnh hưởng nhiều nên giá quất trong vườn nhà tôi sẽ không tăng nhiều. Nhưng giá 300.000-400.000 gần như không có. Giá sỉ tôi đang bán là 550.000-650.000 đồng/cây. Từ đầu tháng đến giờ, tôi đã bán được 200 cây. Khách chủ yếu đến từ xa, nhiều người ở tỉnh lân cận”, ông Hà bày tỏ. Chủ vườn Hương Hà thì cho hay, thời điểm hiện tại chủ yếu là các thương lái và khách buôn tới mua quất. Khách lẻ lác đác vài người và chủ yếu đến đặt cọc, sát ngày Tết mới tới nhận cây. Dù vậy, số quất trong vườn này đã được bán gần hết. Hiện chỉ còn khoảng 100 cây. Giá chủ vườn đưa ra là 700.000-800.000 đồng/cây đối với loại bán sỉ và chưa tính thêm chi phí vận chuyển. “Nếu vận chuyển cây ra các khu vực như Mỹ Đình, giá có thể lên tới 1 triệu đồng/cây. Các loại quất Bonsai sẽ có thể lên tới 25-30 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, ít vườn dám buôn Bonsai vì tỷ lệ rủi ro cao và yêu cầu chăm sóc khắt khe trong điều kiện thời tiết phức tạp”, bà Hương nói. "Hàng hiếm" quất Bonsai có giá đắt đỏ. Ảnh: Tiến Anh Theo các chủ vườn, thời điểm đầu tháng 12 âm lịch, nhiều khách tới vườn để mua hơn, khi đó, giá cả còn lên cao hơn thời điểm này. Trong khi đó, một số vườn có vị trí sát khu vực sông, do bị ảnh hưởng khá nặng bởi cơn bão vừa qua nên nhiều vườn đã bỏ trống, dù chỉ hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên Đán. Ông Quang, người dân gần đây cho biết, nhiều chủ vườn bị thiệt hại nặng nề, thậm chí còn mất trắng vài trăm triệu đồng và chấp nhận bỏ trống. Trong khi đó, một số người đã chuyển sang trồng hoa. “Khi chuyển sang trồng hoa, họ sẽ không bị quá áp lực bởi tiền vốn bỏ ra. Thời điểm giáp Tết, việc chuyển hướng kinh doanh như vậy sẽ giúp họ gỡ lại được chút vốn đã mất”, ông Quang nhìn nhận.