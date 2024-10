Giá nông sản hôm nay (28-10): Giá hồ tiêu nối dài chuỗi ngày giảm

Hồ tiêu và cà phê tiếp tục chuỗi ngày giảm giá, trong đó giá hồ tiêu giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, còn cà phê được giao dịch ở mức ổn định so với một ngày trước đó. Giá hồ tiêu hôm nay (28-10), tại khu vực Đông Nam Bộ giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch quanh mốc 142.000 -143.500 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 143.500 đồng/kg. Theo đó, hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 143.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 143.500 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (28-10) nối tiếp đà giảm. Ảnh minh họa/internet

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay cũng biến động so với hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước, hồ tiêu được thu mua ở mức 142.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hồ tiêu được giao dịch ở mức 143.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay ở các vùng trọng điểm tiếp đà giảm so với hôm qua, ghi nhận mức giá cao nhất tại 143.500 đồng, dao động ở vùng giá 142.000 – 143.500 đồng/kg. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.724USD/tấn, ổn định so với hôm qua, giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.205 USD/tấn,ổn định so với hôm qua. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.400 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.000 USD/tấn. Trong đó, giá hồ tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn. Giá hồ tiêu đầu tuần này tiếp đà giảm trong bối cảnh dòng tiền đang chuyển dịch sang kinh doanh cà phê. Hiện đang đầu vụ cà phê và giá mặt hàng này tăng cao gấp đôi năm ngoái. Cập nhật giá cà phê ở trong nước lúc 4 giờ 30 phút ngày 28-10-2024 cho thấy, giá cà phê trong nước hôm nay ổn định, giao dịch trong khoảng 109.400-110.000 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 109.700 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông 110.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 109.800 đồng đi ngang so với hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 109.700 đồng/kg; Tại tỉnh Kon Tum, cà phê giao dịch ở mức giá 109.800 đồng/kg, ổn định so với hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất 110.000 đồng/kg, chững lại so với hôm qua. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 109.400 đồng/kg không có biến động so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay ổn định so với hôm qua. Ảnh minh họa/internet Tại tỉnh Đắk Lắk: Ở huyện Cư M'gar, cà phê được thu mua ở mức 109.800 đồng/kg, chững lại theo xu thế chung; còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 109.700 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá cà phê nội địa mất trung bình giảm mạnh 1.800 đồng/kg trong tuần qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng ở mức 4.256 - 4.430 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 4.430 USD/tấn (tăng 62 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.411 USD/tấn (tăng 74 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.323 USD/tấn (tăng 57 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.256 USD/tấn (tăng 52 USD/tấn). Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng 28-10 tăng từ 243,6 đến 248,4 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 248,4 cent/lb (tăng 1,2%); kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 247,5 cent/lb (tăng 1,25%); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 246,15 cent/lb (tăng 1,30%) và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 243,6 cent/lb (tăng 1,39%). Giá cà phê Arabica Brazil sáng 28-10 tăng, giảm trái chiều, Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 300,1 USD/tấn (giảm 0,22%); kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 300 USD/tấn (giảm 0,37%); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 301,4 USD/tấn (tăng 1,40%) và giao hàng tháng 7-2025 là 297,95 USD/tấn (tăng 1,52%). Như vậy, nếu tính trong cả tuần, giá loại cà phê Robusta sụt giảm liên tiếp trong 4 tuần qua khi so sánh mức giá đóng tuần này là 4.411 USD so với 4.615 USD của tuần trước, tính giá giao tháng 1-2025. Tương tự, giá cà phê Arabica tuần này cũng sụt giảm so với tuần trước, khi đóng cửa tuần ở mức 248,4 cent so với mức 257,3 cent/lb. THẾ TRUYỀN