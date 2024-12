Giá nông sản hôm nay (1-12): Giá cà phê quay đầu giảm nhẹ

Trong khi giá cà phê giảm nhẹ, giá hồ tiêu trong nước bật tăng mạnh, còn giá gạo giữ ổn định. *Giá cà phê trong nước ngày 1-12 như sau quay đầu giảm, mức giảm nhẹ 1000 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 130.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai ở mức 130.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước); Tương tự, tại tỉnh Đắk Nông cà phê cũng giảm 1.000 đồng/kg với giá 130.500 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 129.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 130.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 129.900 đồng/kg. Giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục giảm ở phiên thứ 2 trong tuần, mức giảm sâu từ 142-156 USD/tấn, dao động từ 5.228- 5.409 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 5.409 USD/tấn (giảm 156 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 5.377 USD/tấn (giảm 151 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 5.310 USD/tấn (giảm 144 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 là 5.228 USD/tấn (giảm 142 USD/tấn). Ảnh minh họa / Vietnam+ Giá sàn giao dịch cà phê Arabica New York cũng giảm, kết thúc phiên giao dịch trước đó giá cà phê trên sàn New York giảm ở mức từ 4,40- 5 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 318,05 cent/lb (giảm 5 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 315,50 cent/lb (giảm 5,20 cent/lb); kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 310,85 cent/lb (giảm 4,85 cent/lb) và kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 305,80 cent/lb (giảm 4,40 cent/lb). Giá cà phê Arabica Brazil tăng, giảm hỗn hợp qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 386,85 - 389,05 USD/bao 60kg. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 389,05 USD/bao (giảm 14,85 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 393,70USD/bao (tăng 1,20 USD/tấn); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 393,15 USD/bao (giảm 6,90 USD/tấn) và giao hàng tháng 7-2025 là 386,85 USD/bao (giảm 6,40 USD/tấn). *Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng cao, có tỉnh tăng 2.000 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Lắk cùng tăng 1.500 đồng/kg; 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông cùng tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Theo đó, giá hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 143.000 đồng/kg; tiếp đó là Gia Lai và Bình Phước ở giá 144.000 đồng/kg; Đắk Lắk ở mức 145.000 đồng kg; riêng tỉnh Đắk Nông cao nhất mức 145.005 đồng/kg. Trung bình giá hồ tiêu ở mức 144.200 đồng/kg, tăng mạnh 1.700 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, thị trường cơ bản ổn định so với lần cập nhật trước, riêng thị trường Indonesia tăng nhẹ. Cụ thể, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.627 USD/tấn; tăng 0,05 %; giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.143 USD/tấn, tăng nhẹ 0,13%. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định ở mức 6.000 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.400 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.500 USD/tấn. Trong đó, giá hồ tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức 6.200 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l giữ mức 6.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.400 USD/tấn, không thay đổi. *Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo thành phẩm IR 504 giữ ổn định ở mức 12.300 – 12.500 đồng/kg, trong khi giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 50 đồng/kg, dao động từ 10.200 - 10.350 đồng/kg. Đối với phụ phẩm, giá cám khô tăng nhẹ từ 50 - 100 đồng/kg, đạt 5.950 – 6.000 đồng/kg, trong khi tấm thơm vẫn duy trì ổn định trong khoảng 9.200 – 9.400 đồng/kg. Tại chợ An Giang, giá các loại gạo không có biến động mới, với gạo thường ở mức 16.000 – 17.000 đồng/kg và các loại gạo thơm dao động từ 17.000 – 22.000 đồng/kg. Về thị trường lúa, lúa Đài Thơm 8 tại An Giang bất ngờ giảm 100 đồng/kg, còn 8.800 – 9.000 đồng/kg. Các loại lúa khác như OM 18, IR 50451, OM 5451 và OM 380 giữ mức giá lần lượt là 8.800 – 9.000 đồng/kg, 7.800 – 7.900 đồng/kg, 7.800 – 8.000 đồng/kg và 6.800 – 7.000 đồng/kg. Thị trường nếp cũng không ghi nhận biến động, với nếp IR 4625 (tươi) dao động từ 8.200 – 8.400 đồng/kg và nếp 3 tháng tươi ở mức 8.100 – 8.300 đồng/kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 520 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, các giao dịch thực tế trên thị trường ghi nhận mức giá thấp hơn, dao động từ 500-510 USD/tấn. THẾ TRUYỀN