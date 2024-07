Giá nhà ở TPHCM đang đà tăng giá trở lại

Chẳng hạn, Tập đoàn Gamuda Land giới thiệu dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức, TPHCM) quy mô khoảng 2.052 sản phẩm, được chào bán ra thị trường với mức giá lên đến hơn 130 triệu đồng/m2. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 63 m2 tại dự án này có giá bán gần 6,7 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với dự án đã bàn giao nhà xung quanh Eaton Park.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá chung cưTPHCM trong tháng 6/2024 tăng 3-10% so với tháng trước. Xu hướng tăng giá căn hộ TPHCM là do khan hiếm dự án, nguồn cung mới tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.

Công ty Phú Mỹ Hưng cũng chào bán dự án Phú Mỹ Hưng Larcade ở quận 7 với mức giá dự kiến từ 80 - 120 tỷ đồng/căn, tương đương gần 800 triệu đồng/m2. Dự án Sycamore của Capitaland ở Bình Dương cũng đưa ra mức giá bán trung bình từ 100-120 triệu đồng/m2 với các căn nhà phố liền kề và song lập.

Tương tự, dự án The Meadow Bình Chánh nằm trên đường Trần Văn Giàu (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) do Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Phú làm chủ đầu tư với với hơn 200 căn thấp tầng. Dự án này cũng được cho là “ngáo giá” khi nằm gần Long An nhưng nhà phố liền kề có giá từ 6-7 tỷ đồng/căn, biệt thự liền kề có giá bán từ 8-10 tỷ đồng/căn.

Không chỉ thị trường sơ cấp, tình hình tăng giá còn diễn ra mạnh mẽ ở thị trường thứ cấp so với cùng kỳ 2023. Cụ thể, khu căn hộ City Garden (quận Bình Thạnh) đang được rao bán thứ cấp vào khoảng 85 triệu đồng/m2, tăng hơn 18% so với giá bán cùng kỳ năm trước. Chung cư Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh) có mức giá bán thứ cấp khoảng 65 triệu đồng/m2, tăng gần 4%. Ngoài ra còn có chung cư Masteri Thảo Điền ghi nhận mức tăng hơn 10%, chung cư Masteri An Phú tăng gần 6%, chung cư Safira Khang Điền tăng 5%...

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, giá bán chung cư ở TPHCM trong quý I/2024 là 48 triệu đồng/m2. Nếu nhìn lại vào thời điểm đầu năm 2018, giá bán chung cư TPHCM khoảng 30 triệu đồng/m2. Sau 6 năm, tốc độ tăng giá bất động sản trung bình của chung cư TPHCM tăng giá 55%. Đó là về mặt bằng giá chung cư bình dân, còn trên thực tế, giá bán chung cư ở TPHCM dao động từ 60-90 triệu đồng/m2.