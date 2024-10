Giả mạo trung tâm chăm sóc sức khỏe để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giả mạo trung tâm chăm sóc sức khỏe đang ‘rộ’ lên tại Úc, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) lưu ý người dân cần nâng cao cảnh giác. Theo cảnh báo được Cục An toàn thông tin phát ra ngày 14/10, gần đây nhiều người sống tại Úc nhận được email, cuộc gọi từ các đối tượng xấu, mạo danh nhân viên Medicare - Trung tâm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu tại Úc, với mục đích dụ dỗ cung cấp thông tin và đóng phí nhằm chiếm đoạt tài sản. Về thủ đoạn, đối tượng thường chủ động tiếp cận qua email, cuộc gọi để thông báo thẻ bảo hiểm y tế của nạn nhân sắp hết hạn và yêu cầu truy cập link đính kèm để đăng ký làm thẻ mới. Theo các chuyên gia, những hình thức lừa đảo trực tuyến xuất hiện trên thế giới sẽ sớm được các nhóm lừa đảo trong nước sử dụng để lừa người dùng trong nước. Ảnh minh họa: NCSC Sau khi nhấn vào đường link, nạn nhân được chuyển hướng tới website giả mạo có giao diện, logo tương tự cổng thông tin chính thống. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu điền thông tin cá nhân, sau đó nhận được danh mục các khoản phí cần đóng đính kèm mã QR để thanh toán. Ngoài việc chiếm đoạt các khoản phí được nạn nhân chuyển, đối tượng còn dùng thông tin của nạn nhân để giả mạo danh tính, đăng ký dùng những dịch vụ khác của trung tâm chăm sóc sức khỏe với mục đích chiếm đoạt tiếp phí bồi thường, trợ cấp... Lưu ý người dùng trong nước cũng cần cảnh giác trước chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần xác minh kỹ địa chỉ email, số điện thoại nhận được; không truy cập vào các đường link lạ; không cung cấp thông tin cá nhân cũng như không làm theo hướng dẫn của các đối tượng.