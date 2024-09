Giá lúa gạo hôm nay (30-9): Không có biến động mới

Giá lúa gạo hôm nay ở trong nước đứng yên ở cả 2 mặt hàng lúa và gạo. Về xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam duy trì ổn định. Nếp Long An 3 tháng (khô) có mức 9.800 - 10.000 đồng/kg; giá nếp Long An IR 4625 (khô) đang có giá 9.500 - 9.700 đồng/kg; lúa IR 50404 đang ở quanh giá 7.100 - 7.300 đồng/kg; giá lúa Đài thơm 8 neo tại ngưỡng 8.000 - 8.200 đồng/kg; lúa OM 5451 giao dịch tại giá 7.400 - 7.700 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 7.500 - 7.800 đồng/kg; lúa OM 380 giữ quanh mức 7.300 đồng/kg; giá lúa Nhật neo tại mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) giao dịch ở mức 20.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giữ giá 6.900 - 7.000 đồng/kg. Nông dân An Giang thu hoạch lúa Thu Đông. Ảnh: TTXVN Tương tự, giá gạo hôm nay cũng duy trì ổn định. Giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ở mức 10.450 - 10.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 có mức 12.800 - 12.900 đồng/kg; giá nếp ruột đang là 18.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường đang ở ngưỡng 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen có giá 28.000 đồng/kg. Giá gạo thơm thái hạt dài có ngưỡng 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine có giá 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Hương Lài giữ mức 18.000 đồng/kg. Giá gạo trắng thông dụng thu mua với mức 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa đang là 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường duy trì ở mức 18.000 - 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái là 21.000 đồng/kg. Giá gạo thơm Đài Loan đang có giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật đang neo tại mốc 22.000 đồng/kg. Giá tấm OM 5451 ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg, giá cám khô có mức 6.000 - 6.050 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 100% tấm ở mức 454 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% tấm có giá 562 USD/tấn. Còn giá gạo 25% tấm ở ngưỡng 532 USD/tấn. Như vậy, giá lúa gạo trong nước không có biến động mới so với hôm qua. THẾ TRUYỀN