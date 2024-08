Giá lúa gạo hôm nay (15-8): Tiếp tục tăng giá

Thị trường nếp ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp IR 4625 (tươi) 7.800 - 7.900 đồng/kg, tăng 100 - 300 đồn/kg so với ngày hôm qua. Nếp An Giang (tươi) 7.000 - 7.200 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện, giá tấm OM 5451 giữ ở mức 9.450 - 9.550 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; giá cám khô duy trì ổn định giữ ở mức 7.300 - 7.350 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm ở mức 440 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% tấm giữ vững ở mức 570 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 536 USD/tấn.

THẾ TRUYỀN