Giá lợn hơi hôm nay (6-10): Bình ổn

Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay ngày 6-10 dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường lợn hơi đang dần ổn định sau chuỗi ngày biến động mạnh mẽ. Giá lợn hơi tại miền Bắc: Tuần qua, thị trường lợn hơi miền Bắc ghi nhận điều chỉnh đi xuống tại nhiều tỉnh, thành phố, thu mua tại giá 68.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội là các địa phương có giá lợn hơi đạt 69.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: Báo Kinh tế&Đô thị Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên Giá lợn hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng biến động giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Tại các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk và Ninh Thuận giảm nhẹ một giá trong tuần qua. Trong đó, lợn hơi tại Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận đang được giao dịch với giá 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Giá lợn hơi tại miền Nam Giá lợn hơi tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam hiện không có nhiều sự chênh lệch. Trong tuần qua, thị trường này có sự điều chỉnh tăng, giảm trái chiều, dao động 64.000 - 66.000 đồng/kg. Tại các địa phương: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang và TP Hồ Chí Minh ghi nhận tăng giảm trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg. VIỆT CHUNG