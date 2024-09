Giá lợn hơi hôm nay (28-9): Tăng từ nay đến Tết nguyên đán?

Ghi nhận giá lợn hơi hôm nay (28-9) giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg sau nhiều ngày tăng mạnh tại miền Bắc và tiếp đà tăng nhẹ tại hai miền Trung và Nam, dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc

Thị trường lợn hơi miền Bắc bất ngờ quay đầu giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg, thu mua trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, lợn hơi tại Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Phú Thọ được đưa về giá 68.000 đồng/kg. Còn Bắc Giang và Thái Bình cùng giao dịch lợn hơi tại mức giá 69.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay (28-9): Giảm nhẹ tại miền Bắc. Ảnh minh họa: thanhnien.vn

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp đà tăng nhẹ, dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg. Tại Khánh Hòa tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, hiện đang neo tại mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong vùng mua bán lợn hơi với giá ổn định. Giá lợn hơi tại miền Nam Giá lợn hơi khu vực miền Nam tăng nhẹ lên 1 giá, giao dịch trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg. Tại Long An và Bình Phước ghi nhận giá lợn hơi lần lượt ở mức 65.000 đồng/kg và 66.000 đồng/kg, sau khi cùng tăng 1.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại không có sự điều chỉnh mới về giá. * Nhận định về giá lợn hơi cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các chuyên gia cho hay, nguồn cung lợn hơi giảm do bão số 3 và sẽ còn hao hụt do dịch bệnh, việc tái đàn trở lại phục vụ dịp Tết 2025 là thách thức, đẩy giá heo hơi tăng trong thời gian tới. THẾ TRUYỀN