Giá lợn hơi hôm nay (24-9) tăng 1.000 đồng/kg ở cả 3 miền Bắc, miền Trung-Tây Nguyên, miền Nam và ghi nhận mức giá cao nhất tại miền Bắc 71.00 đồng/kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg và giao dịch trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg. Sau khi cùng tăng một giá, thương lái tại Hà Nội đang thu mua lợn hơi với giá 71.000 đồng/kg, ghi nhận đây là mức giá cao nhất khu vực. Cùng tăng một giá, thương lái tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Tuyên Quang đang thu mua lợn hơi với giá 70.000 đồng/kg, ngang bằng với tại Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc. Ở chiều ngược lại, sau khi tăng một giá, thương lái tại Lào Cai, Nam Định đang thu mua lợn hơi với giá 68.000 đồng/kg, ngang bằng với tại Ninh Bình, Yên Bái; ghi nhận đây là mức giá thấp nhất khu vực. Tại các tỉnh, thành còn lại trong khu vực, thương lái đang thu mua lợn hơi trong khoảng 69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay (24-9): Tiếp đà tăng. Ảnh minh họa: nguoichannuoi.vn

Giá lợn hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên Tại khu vực này, giá lợn hơi hôm nay cũng điều chỉnh đi lên tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 64.000 – 69.000 đồng/kg. Sau khi tăng 2 giá, thương lái Thanh Hóa đang thu mua lợn hơi với giá 69.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất khu vực. Cùng tăng một giá, thương lái tại Nghệ An đang thu mua lợn hơi với giá 68.000 đồng/kg; thương lái tại Hà Tĩnh đang thu mua lợn hơi với giá 67.000 đồng/kg; thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua lợn hơi với giá 66.000 đồng/kg; thương lái tại Bình Định, Bình Thuận đang thu mua lợn hơi với giá 65.000 đồng/kg, ngang bằng với tại Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ở chiều ngược lại, sau khi tăng một giá, thương lái tại Ninh Thuận đang thu mua lợn hơi ở mức 64.000 đồng/kg, ngang bằng với tại Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị - đây được ghi nhận mức thấp nhất khu vực. Giá lợn hơi tại miền Nam Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Sau khi tăng một giá, thương lái tại Đồng Nai, Bình Dương đang thu mua lợn hơi với giá 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Sau khi tăng một giá, thương lái tại Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp đang thu mua lợn hơi với giá 66.000 đồng/kg. Cùng tăng một giá, thương lái tại Bến Tre đang thu mua lợn hơi với giá 65.000 đồng/kg, ngang bằng với tại Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, TP Hồ Chí Minh. Cũng tăng một giá, thương lái tại Tiền Giang đang thu mua lợn hơi với giá 64.000 đồng/kg, ngang bằng với tại Long An, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng. Ở chiều ngược lại, 4 tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu đang giao dịch với giá 63.000 đồng/kg, ghi nhận đây là mức giá thấp nhất khu vực. Nhìn chung, giá lợn hơi hôm nay vẫn kéo dài đà tăng tại cả ba miền. Trong đó, khu vực miền Bắc hiện giữ giá giao dịch cao nhất cả nước. Giá khảo sát trên toàn quốc trong phiên sáng nay dao động trong khoảng 63.000 - 71.000 đồng/kg. THẾ TRUYỀN