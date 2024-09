Giá lợn hơi tuần qua duy trì đà tăng mạnh tại cả ba miền, trong đó, khu vực miền Bắc đang giao dịch cao nhất cả nước. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Bắc Tuần qua, giá lợn hơi tại thị trường miền Bắc tăng mạnh do ảnh hưởng của mưa lũ dẫn tới nhiều trang trại nuôi lợn bị thiệt hại nặng nề, cùng với việc vận chuyển gặp khó khăn đã khiến nguồn cung giảm sút đáng kể. Trong đó, giá thu mua tại Hà Nội đã chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, giá lợn hơi cũng điều chỉnh tăng 1.000 - 4.000 đồng/kg, lên khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay (22-9): Duy trì đà tăng. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên Giá thu mua lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên cũng tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá lợn hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, lợn hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An đang được bán ra với giá 67.000 đồng/kg, chênh lệch ít nhất 2.000 đồng/kg so với các tỉnh khác trong khu vực. Tại khu vực miền Nam Tương tự hai khu vực trên, thị trường lợn hơi phía Nam cũng tiếp đà đi lên tại nhiều tỉnh, thành phố. Hiện thương lái tại Đồng Nai và Bình Dương đang thu mua lợn hơi với giá 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, 4 tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu và Trà Vinh đang giao dịch với giá 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng mua bán chênh lệch trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá lợn hơi đang trên đà tăng mạnh tại cả ba miền và có khả năng sẽ kéo dài xu hướng này tới tuần sau. Hiện tại, giá khảo sát trên toàn quốc dao động trong khoảng 63.000 - 70.000 đồng/kg. VIỆT CHUNG