Giá lợn hơi hôm nay (15-9): Hà Nội cao nhất cả nước

Giá lợn hơi hôm nay (15-9) duy trì trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Thị trường giá lợn hơi miền Bắc tuần qua ghi nhận tăng một giá tại Tuyên Quang và Yên Bái. Cụ thể, sau khi cùng điều chỉnh lên 1.000 đồng/kg, thương lái tại hai địa phương trên đang thu mua với giá 66.000 đồng/kg, bằng mức giao dịch tại các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình và Vĩnh Phúc. Hà Nội vẫn neo tại ngưỡng 67.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại các tỉnh, thành còn lại, giá lợn hơi duy trì ổn định trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg. Giá lợn hơi hôm nay (15-9): Tăng tại một số nơi. Ảnh minh họa: thuongtruong.vn

Giá thu mua lợn hơi ở miền Trung - Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Bình Định và Quảng Trị. Hiện giá lợn hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, lợn hơi tại Thanh Hóa đang được bán ra với giá 66.000 đồng/kg, chênh lệch ít nhất 2.000 đồng/kg so với các tỉnh khác trong khu vực. Khu vực miền Nam là thị trường chứng kiến nhiều sự điều chỉnh về giá lợn hơi nhất trong tuần qua. Theo đó, từ đầu tuần đến nay, giá lợn hơi tại khu vực này ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại 7 địa phương, gồm: Bình Dương, Cà Mau, Long An, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang và Vĩnh Long. Hiện chỉ còn 3 tỉnh là Bình Phước, Tiền Giang và Trà Vinh đang giao dịch với giá 62.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thu mua thấp nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại trong vùng mua bán chênh lệch trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Nhìn chung, tuần qua, giá lợn hơi điều chỉnh nhích nhẹ 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhưng đã nhanh chóng ổn định trở lại vào những ngày cuối tuần. Hiện tại, thương lái trên cả nước đang thu mua trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg. VIỆT CHUNG