Giá lợn hơi hôm nay (13-9): Ổn định cả 3 miền

Giá lợn hơi hôm nay (13-9) duy trì ổn định ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện giá lợn hơi hôm nay dao động khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc ghi nhận ổn định, hiện giao dịch trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Khu vực Hà Nội giá lợn hơi cao nhất ở mức 67.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất là 64.000 đồng/kg được thương lái thu mua tại tỉnh Ninh Bình. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới về giá. Giá lợn hơi hôm nay (13-9) ổn định ở cả 3 miền. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Tại các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên giá lợn hơi hôm nay ổn định trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại Thanh Hóa đang thu mua heo hơi với mức giá 66.000 đồng/kg, mức giá cao nhất khu vực. Các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận giá 62.000 đồng/kg, mức giá heo hơi thấp nhất cả nước. Các địa phương còn lại tiếp tục thu mua giá lợn hơi với giá không đổi so với hôm qua. Tại các tỉnh miền Nam, giá lợn hơi hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi tại các địa phương phía Nam đang thu mua trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang và Trà Vinh đang có giá giao dịch thấp nhất là 62.000 đồng/kg. Đây được ghi nhận là mức giá thấp nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, tại An Giang, Bình Dương, Cà Mau giá lợn hơi dao động khoảng 65.000 đồng/kg, đây là mức giá bán ra cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại ghi nhận mức giá heo hơi ở mức 63.000 - 64.000 đồng/kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay vẫn duy trì ổn định ở tất cả các tỉnh, thành phố. Hiện tại, thương lái trên cả nước đang thu mua trong khoảng 62.000 - 67.000 đồng/kg. TẠ TUẤN