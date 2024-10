Giá hồ tiêu hôm nay (5-10): Giảm nhẹ

Thị trường giá hồ tiêu trong nước đang chứng kiến sự giảm nhẹ trong những ngày gần đây, với giá hồ tiêu tại các khu vực trọng điểm như Đông Nam Bộ và Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 147.000 - 148.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 147.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá hồ tiêu Đắk Nông cũng giảm 500 đồng/kg, xuống mức 148.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu cũng có sự biến động tương tự. Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì ở mức 148.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 148.000 đồng/kg. Xu hướng giảm nhẹ này phản ánh một thực trạng chung của thị trường hồ tiêu quốc tế, nơi giá hồ tiêu từ Indonesia và Brazil đang có xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào từ vụ thu hoạch mới. Trung Quốc, một thị trường hồ tiêu thụ lớn, cũng đang hạn chế nhập khẩu, khiến giá hồ tiêu trên thị trường toàn cầu chịu áp lực giảm. Ảnh minh họa / Vietnam+ Cụ thể, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 6.8.26 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.128 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.850 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ở mức 8.900 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.400 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng vẫn ở mức 10.150 USD/tấn. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố bất lợi, thị trường hồ tiêu Việt Nam vẫn ghi nhận một số điểm sáng. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 9-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 20.000 tấn hồ tiêu, thu về 125 triệu USD, tăng 10,4% về lượng nhưng giá trị tăng vọt 84,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến hết tháng 9, xuất khẩu hồ tiêu đạt 203.000 tấn, thu về hơn 1 tỷ USD, giảm 1,5% về lượng nhưng tăng 46,9% về giá trị. Nguyên nhân là do giá hạt tiêu xuất khẩu tăng mạnh 49,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 4.941 USD/tấn. Đáng chú ý, tháng 9 vừa qua, giá trung bình mặt hàng “vàng đen” xuất khẩu đạt 6.239 USD/tấn, tăng 67,5% so với tháng cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là tháng ghi nhận mức giá xuất khẩu cao nhất trong nhiều năm qua. VIỆT CHUNG