Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm ổn định so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 147.500-149.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Bình Phước là 149.000 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 148.000 đồng/kg duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 148.000 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 147.500 đồng/kg, chững lại so với xu thế chung. Giá hồ tiêu hôm nay (30-9): Ổn định. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay không có biến động so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 148.000 đồng/kg duy trì đà đi ngang so với ngày hôm qua. Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định tại các địa phương trọng điểm. Giá hồ tiêu cao nhất được ghi nhận ở mốc 149.000 đồng/kg. Mặc dù tăng trở lại trong ngày cuối tuần nhưng tính chung trong cả tuần vừa qua, giá hồ tiêu vẫn giảm khoảng 1.000-3.500 đồng/kg. Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), trong tháng 8, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đạt 3.685 tấn, trị giá 19,2 triệu USD, giảm mạnh 23,8% về lượng và 17,8% về trị giá so với tháng trước, đồng thời giảm 28,6% về lượng nhưng tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. 8 tháng năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil đạt 45.699 tấn với trị giá 183,4 triệu USD. Mặc dù giảm 10,4% về lượng nhưng trị giá thu về lại tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2023. Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân của Brazil tăng 33,2% (1.005 USD/ tấn) trong 8 tháng đầu năm, đạt 4.033 USD/tấn. Các thị trường xuất khẩu hồ tiêu chủ yếu của Brazil trong 8 tháng đầu năm gồm: Việt Nam, UAE, Pakistan, Ấn Độ, Senegal… THẾ TRUYỀN