Giá hồ tiêu hôm nay (28-9): Giảm 3.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay (28-9) tại các vùng trọng điểm giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua và giao dịch quanh mốc 146.000 - 148.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Bình Phước là 148.000 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu tại huyện Chư Sê (Gia Lai) được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Nông ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (28-9) tiếp đà giảm. Ảnh: Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hồ tiêu hiện ở mức 147.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua; tại Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua. Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua tại các địa phương trọng điểm. Giá hồ tiêu cao nhất được ghi nhận ở mức 149.000 đồng/kg. * Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn... Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu trên thị trường thế giới vẫn rất sôi động, đặc biệt là từ các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, nhu cầu từ Trung Quốc có xu hướng biến động theo giá. Khi giá tiêu tăng cao, nhu cầu từ thị trường này có thể giảm đi. THẾ TRUYỀN