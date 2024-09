Giá hồ tiêu hôm nay (24-9) tại các vùng trọng điểm tăng 1.500 - 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 151.500 -153.500 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 153.500 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua ở mức 153.500 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) được thu mua ở mức 152.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Nông ghi nhận ở mức 153.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (24-9): Cao nhất 153.500 đồng/kg. Ảnh minh họa: Vnbusiness

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay tăng 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá hồ tiêu hiện ở mức 151.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 151.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Như vậy, giá hồ tiêu hôm nay tăng từ 1.500 đến 2.500 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm. Giá hồ tiêu cao nhất được ghi nhận ở mốc 153.500 đồng/kg. * Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn... Việt Nam là quốc gia đóng vai trò lớn trên thị trường hồ tiêu đen toàn cầu và là một trong những nước xuất khẩu hồ tiêu đen lớn nhất thế giới. Trong nửa đầu tháng 9-2024, Việt Nam đã ghi nhận việc xuất khẩu 6.917 tấn hạt tiêu, thu về 42,3 triệu USD. Trong khi đó, 15 ngày đầu tháng 8-2024, Việt Nam xuất khẩu 10.082 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58,8 triệu USD. So với tháng trước, xuất khẩu tiêu đang giảm mạnh, tương đương 30%... THẾ TRUYỀN