Giá hồ tiêu hôm nay (21-8): Tiếp đà tăng giá

Trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam lại phải nhập khẩu nhiều hạt tiêu từ các quốc gia như Campuchia, Indonesia và Brazil. Chỉ riêng lượng hạt tiêu từ 3 quốc gia này đã chiếm tới 92% tổng kim ngạch nhập khẩu của nước ta.

Giá hồ tiêu ngày 21-8 tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục tăng, ghi nhận tăng nhiều nhất 2.000 đồng/kg, giao dịch quanh mốc 139.000 -141.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk là 141.000 đồng/kg.

Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với ngày 20-8. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 139.000 đồng/kg tăng 1.000 đồng so với ngày 20-8. Giá hồ tiêu Đắk Nông ghi nhận ở mức 140.000 đồng/kg tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 20-8.