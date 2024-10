Giá hồ tiêu hôm nay, ngày 2-10 trong khoảng 147.000 - 149.000 đồng/kg, giá hồ tiêu điều chỉnh tăng giảm trái chiều từ 500 đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Theo đó, giá hồ tiêu trong nước ngày 2-10 như sau: Cụ thể, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg, tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 147.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Bình Phước so với hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 148.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay (2-10): Tăng giảm trái chiều.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, giao dịch ở 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn. Giá hồ tiêu hiện đang giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc vốn đầu tư chuyển hướng sang cà phê. Mùa thu hoạch cà phê ở Việt Nam sắp tới, dự kiến vào quý IV năm 2024, có thể khiến thương lái bán hồ tiêu để tập trung vốn cho cà phê, nhất là khi giá cà phê Robusta đang tăng cao. THẾ TRUYỀN