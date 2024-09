Giá hồ tiêu hôm nay (19-9): Giảm liên tiếp

Giá hồ tiêu hôm nay 19-9 trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg, giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 150.500 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 150.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg. Người dân Đắk Lắk trồng chăm sóc hồ tiêu. Ảnh minh họa: Vietnam+ Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay ở mức 148.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg. Tỉnh Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu đầu giờ sáng nay giảm 4.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp của thị trường trong nước. Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, 15 ngày đầu tháng 9-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 6.917 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 triệu USD. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu 15 ngày đầu tháng 9 bao gồm: Olam Việt Nam: 970 tấn, Phúc Sinh: 743 tấn, Haprosimex JSC: 568 tấn, Trân Châu: 561 tấn và Nedspice Việt Nam: 480 tấn. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 706 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,7 triệu USD. Olam Việt Nam, Trân Châu và Phúc Thịnh là 3 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất đạt 149 tấn, 109 tấn và 105 tấn. Indonesia và Brazil vẫn là 2 quốc gia cung cấp hồ tiêu chính cho Việt Nam đạt 359 tấn và 245 tấn. 15 ngày đầu tháng 8-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 10.082 tấn hồ tiêu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 58,8 triệu USD. So với tháng trước, xuất khẩu hồ tiêu đang giảm mạnh, tương đương 30%. Đây là một trong những nguyên nhân đẩy giá hồ tiêu trong nước giảm mạnh 3 phiên vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 7.589 USD/tấn, giảm 0,08%; giá hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.000 USD/tấn; giá hồ tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA mức 8.800 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng Muntok 9.154 USD/tấn, giảm 0,08%; giá hồ tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.900 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn. IPC giảm giá hồ tiêu tại Indonesia trong khi giữ ổn định tại các quốc gia khác. THẾ TRUYỀN