Giá hồ tiêu hôm nay (19-8): Ổn định

Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 138.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 138.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua; tại Bình Phước, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua.