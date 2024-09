Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm duy trì ổn định so với ngày hôm qua giao dịch quanh mốc 152.000-156.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 156.000 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 156.000 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 154.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ở mức 156.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay (14-9): Duy trì ổn định. Ảnh minh họa: Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay duy trì ổn định so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay duy trì ở mức 152.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 155.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua. Như vậy, sau 2 ngày tăng, giá hồ tiêu trong nước hôm nay ghi nhận duy trì ổn định ở các địa phương trọng điểm, chỉ có tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg, dao động ở vùng giá 152.000-156.000 đồng/kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá cao nhất là 156.000 đồng/kg. Ông Marcellus Giovanni, Giám đốc điều hành của Brazspice Spices International cho biết, qua khảo sát các vườn hồ tiêu ở các khu vực chính như Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, mặc dù có nhiều chuỗi hạt hồ tiêu, nhưng cũng không ít chuỗi có ít hạt. Hơn nữa, hạt hồ tiêu hiện tại còn non hơn so với thời điểm này của năm trước. Từ khảo sát độc lập trên cho thấy có sự lo ngại về sản lượng vụ tới và thời gian thu hoạch có thể trễ hơn. Điều này có thể khiến cho nguồn cung vụ mới của Việt Nam chậm trễ hơn, gây mất cân đối cung cầu chuỗi cung ứng hồ tiêu thế giới. Còn theo một số chuyên gia, do hạn hán kéo dài vào tháng 4 và tháng 5 tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm nên vụ thu hoạch năm 2025 của Việt Nam sẽ bị chậm lại. Dự báo vụ hồ tiêu năm 2025 sẽ thu hoạch gần như toàn bộ vào tháng 2, nhiều vùng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4, chậm hơn 1 đến 2 tháng so với những năm trước do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài. THẾ TRUYỀN