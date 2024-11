Gia đình ông Donald Trump theo học những đại học danh tiếng nào?

MỸ - Gia đình Donald Trump không chỉ nổi bật với ảnh hưởng lớn trong kinh doanh, chính trị, truyền thông mà còn có một nền tảng giáo dục phong phú trải qua nhiều thế hệ. Ông Donald Trump có 5 con và 10 cháu. Từ ông Trump tốt nghiệp một trong những trường kinh doanh hàng đầu cho đến các con, cháu theo học tại các trường tư thục danh tiếng. Nền tảng giáo dục đã góp phần tạo nên chuỗi thành tựu học thuật nổi bật của gia đình này. Donald Trump: Trường đào tạo quân sự và kinh doanh Ông Donald Trump trong cuốn kỷ yếu trường trung học của mình. Ảnh: Classmates.com. Lớn lên tại khu vực Queens, thành phố New York (Mỹ), ông Trump ban đầu học tại trường tư thục Kew-Forest, sau đó chuyển đến Học viện Quân sự New York (NYMA) trong những năm trung học. Cha mẹ ông chọn NYMA để rèn luyện tính kỷ luật cho con. Theo Business Insider, ông Trump đã được huấn luyện quân sự chuyên sâu, vượt trội nhiều người khác. Ông tốt nghiệp năm 1964. Lên đại học, ông Trump theo học 2 năm tại Đại học Fordham trước khi chuyển sang Trường Wharton danh tiếng thuộc Đại học Pennsylvania và hoàn thành bằng cử nhân kinh tế vào năm 1968. Với thế mạnh đào tạo về tài chính và kinh doanh, Wharton đã trang bị cho ông Trump những kỹ năng quan trọng, giúp ông xây dựng Tập đoàn Trump và khẳng định tên tuổi trong ngành bất động sản. Nền tảng học vấn độc đáo của Ivana Trump, Marla Maples, Melania Trump Ba người phụ nữ đã có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời ông Donald Trump - Ivana Trump, Marla Maples và Melania Trump - đều có những con đường học vấn và sự nghiệp độc đáo. Ba người phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời ông Donald Trump - Ivana Trump, Marla Maples và Melania Trump. Ảnh: The People. Ivana Trump, vợ đầu tiên của Donald Trump, sinh ra và lớn lên tại Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc). Bà theo học ngành giáo dục thể chất tại Đại học Charles ở Prague. Với tài năng trượt tuyết vượt trội, bà đã có cơ hội thi đấu và du học tại Canada và cuối cùng là New York (Mỹ). Marla Maples, vợ thứ hai của Donald Trump, lớn lên ở bang Georgia và tốt nghiệp trường Trung học Northwest Whitfield. Dù không vào đại học, Marla nhanh chóng thành công trong ngành giải trí, đặc biệt trong vai trò người mẫu và diễn viên. Bà nổi bật với sự quyến rũ và phong thái miền Nam, sau này còn tham gia các hoạt động từ thiện và chăm sóc sức khỏe.

Người vợ hiện tại Melania Trump sinh ra tại quốc gia châu Âu Slovenia và theo học Trường Trung học Thiết kế và Nhiếp ảnh ở thủ đô Ljubljana. Bà từng ghi danh vào Đại học Ljubljana học kiến trúc và thiết kế nhưng rời bỏ để theo đuổi sự nghiệp người mẫu tại các thành phố thời trang lớn ở châu Âu như Milan và Paris. Sự nghiệp người mẫu đã đưa Melania đến Mỹ và gặp ông Donald Trump. Học vấn ấn tượng của 5 người con Donald Trump Jr. đã học tại Trường Hill School ở Pennsylvania, một trường nội trú danh tiếng với chương trình học thuật nghiêm ngặt và các hoạt động thể thao sôi động. Sau đó, Donald Jr. tiếp bước cha mình vào học Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania và tốt nghiệp bằng kinh tế năm 2000. Donald Jr. sau này trở thành nhân vật quan trọng trong Tổ chức Trump. 5 người con của ông Donald Trump: Donald Trump Jr., Tiffany Trump, Barron Trump, Ivanka Trump và Eric Trump (từ trái sang phải). Ảnh: Harper’s Bazaar. Ivanka Trump bắt đầu học tại Trường nữ sinh tư thục Chapin danh tiếng ở New York trước khi chuyển sang Trường nội trú Choate Rosemary Hall ở Connecticut. Ivanka ban đầu học tại Đại học Georgetown trong 2 năm trước khi chuyển sang Trường Wharton và tốt nghiệp với bằng kinh tế vào năm 2004. Ivanka đóng vai trò quan trọng trong Tổ chức Trump và sau này là cố vấn cho cha khi ông làm Tổng thống. Eric Trump cũng học tại Trường Hill School, rồi vào Đại học Georgetown và tốt nghiệp năm 2006 với bằng tài chính và quản lý. Eric giám sát nhiều bất động sản và các hoạt động từ thiện như Quỹ Eric Trump. Con gái thứ tư Tiffany Trump lớn lên ở California, học tại Trường Viewpoint trước khi vào Đại học Pennsylvania và tốt nghiệp năm 2016 với bằng xã hội học và nghiên cứu đô thị. Tiffany sau đó theo học trường luật tại Đại học Georgetown và tốt nghiệp vào năm 2020. Con trai út Barron Trump đã theo học tại các trường tư, bao gồm Trường Episcopal St. Andrew ở Maryland. Barron đang là sinh viên năm nhất của Đại học New York. Khởi đầu sớm của các cháu tại trường tư danh tiếng

Các cháu của Donald Trump theo học tại các trường tư thục hàng đầu. Các con của Donald Trump Jr. hiện học tại các trường tư thục ở khu vực New York.

Ivanka Trump và chồng Jared Kushner cho 3 con, Arabella, Joseph và Theodore theo học tại một trường tư thục Do Thái ở thủ đô Washington, D.C. Cô bé Arabella có niềm đam mê học ngôn ngữ và đã bắt đầu học tiếng Trung Quốc ngay từ bé. Eric Trump và vợ Lara cũng đã có 2 con, Luke và Carolina, có thể sẽ tiếp nối truyền thống học tập tại các trường tư thục và nội trú danh tiếng.