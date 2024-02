Gia đình ở Thanh Hóa tìm được con tại Huế nhờ đường dây nóng của công an

Lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, phát hiện cháu K. đang thuê phòng tại một nhà nghỉ thuộc phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế nên thông báo cho gia đình cháu đến đón nhận.

Gặp lại người thân an toàn, mạnh khỏe, gia đình cháu K. vui mừng, hạnh phúc, gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng Công an thành phố Huế.