Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 16/1 và là phiên thứ hai tăng liên tiếp do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Một giếng dầu ở California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và triển vọng nhu cầu toàn cầu được cải thiện cũng hỗ trợ giá dầu. Giá dầu Brent tăng 23 xu Mỹ (0,3%) lên 82,26 USD/thùng vào lúc 14 giờ 31 phút (giờ Việt Nam), sau khi tăng 2,6% trong phiên trước đó lên mức cao nhất kể từ ngày 26/7/2024. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 28 xu Mỹ (0,4%) lên 80,32 USD/thùng, sau khi tăng 3,3% vào thứ Tư (15/1) lên mức cao nhất kể từ ngày 19/7/2024. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022 vào tuần trước do xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Mức giảm này là 2 triệu thùng, cao hơn mức giảm 992.000 thùng mà các nhà phân tích dự kiến trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters. Dự trữ dầu của Mỹ sụt giảm làm tăng triển vọng nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mở rộng đối với các nhà sản xuất và tàu chở dầu của Nga. Trong khi đó, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+), vốn đã hạn chế sản lượng trong hai năm qua, có khả năng sẽ thận trọng trong việc tăng nguồn cung bất chấp đợt tăng giá gần đây, chuyên gia Rory Johnston, người sáng lập Commodity Context cho biết. Các nhà phân tích của JPMorgan dự kiến tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu tăng 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong hai tuần đầu tiên của năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường. Các nhà phân tích ước tính nhu cầu dầu mỏ trong những tuần tới sẽ tăng 1,4 triệu thùng mỗi ngày so với cùng kỳ năm trước do hoạt động đi lại trong mùa lễ hội gia tăng ở Ấn Độ, cũng như Tết Nguyên đán ở Trung Quốc vào cuối tháng Giêng. Một số nhà đầu tư cũng đang theo dõi khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất sau khi số liệu lạm phát cơ bản của Mỹ hạ nhiệt; điều này có thể hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế và tiêu thụ năng lượng.