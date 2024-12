Giá đào Tết tăng, hoa 'lười' nở khiến chủ vườn Nhật Tân mất ăn mất ngủ

Do ảnh hưởng của mưa bão, năm nay, giá đào Tết loại thường dao động từ 1-2 triệu đồng, loại đặc biệt lên tới 8-10 triệu đồng/cây. Nhiều chủ vườn tại thủ phủ đào Nhật Tân (Hà Nội) mất ăn mất ngủ khi hoa đào nở chậm. Tại các vườn đào ở phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), từ sáng sớm đến tối muộn, các chủ vườn luôn có mặt để chăm sóc cây và tiếp đón thương lái, khách hàng đến tham khảo giá. Bà Huyền, chủ vườn đào C.H, chia sẻ, vườn đào của bà có số lượng lớn nên ngoài việc bán lẻ, bà còn bán sỉ cho các thương lái. Các loại đào trong vườn chủ yếu là đào huyền, đào phai. Tết Nguyên đán 2025 này, giá đào dao động từ 1-2 triệu đồng/cây tùy vào kích thước và dáng, thế. “Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Nếu mua số lượng lớn, vườn sẽ giảm giá”, bà Huyền nói. Những gốc đào loại lớn có giá thuê, mua đến cả chục triệu đồng. Ảnh: Tiến Anh Bà Hoa - một chủ vườn khác, nói rằng, gia đình bà đang chăm sóc kỹ lưỡng 3 vườn đào để phục vụ khách hàng ngày Tết. Vì là loại đào thế có dáng đẹp nên giá trung bình tại vườn nhà bà là 4-6 triệu đồng/cây, loại đặc biệt từ 8-10 triệu đồng/cây. “Ngoài bán, gia đình tôi còn cho thuê. Giá thuê đào Tết sẽ rẻ hơn giá mua khoảng 2 triệu đồng/cây. Người thuê chỉ cần ký hoá đơn và trả trước từ 500.000 đồng đến 1 triệu để đặt cọc”, bà Hoa cho hay. Nhiều chủ vườn đào ở Nhật Tân nhận xét, do ảnh hưởng từ bão số 3 và mưa lụt sau bão nên năm nay, số lượng cây sẽ ít hơn và giá cũng tăng nhẹ so với năm ngoái. Nhiều chủ vườn chỉ bán lẻ đào Tết, không bán buôn. Tuy nhiên, người trồng đào Nhật Tân đang lo lắng bởi hoa đào nở chậm. Theo bà T.H, chủ vườn đào cách đó không xa, nhiều khách đến hỏi mua nhưng bà chưa thể bán vì cây chưa có dấu hiệu nở hoa. “Mọi năm, thời điểm này các cây trong vườn đã bắt đầu nở hoa, tuy không rộ nhưng cũng không chậm như năm nay. Có khách tới ngỏ ý muốn mua gần trăm cây về bán buôn, nhưng thấy vườn đào 'im ắng' quá, nên chưa dám xuống tiền”, bà H. bộc bạch. Ông Canh, một chủ vườn khác, chia sẻ, để đào nở đúng dịp năm mới, họ phải tuốt lá khoảng 2 tháng trước Tết, chăm sóc cây kỹ càng, điều chỉnh lượng nước tưới tùy vào độ hấp thụ của từng cây. Giá thuê công tuốt lá dao động từ 300.000-400.000 đồng/người/ngày. Nếu không tuốt kịp thời, cây sẽ khó ra nụ và không nở hoa đúng dịp Tết. Người dân Nhật Tân đang ra sức chăm bón để đào nở đúng dịp Tết. Ảnh: Tiến Anh Trao đổi với PV VietNamNet, chủ vườn đào T.V nói: "Do số lượng rất ít nên 150 gốc đào nhà tôi chỉ bán lẻ, không phục vụ bán buôn. Năm nay tôi chấp nhận bán đến sát Tết Nguyên đán để mong kiếm thêm đồng lời. Đến nay, khách tới xem ngày càng nhiều, nếu ưng họ sẽ đặt cọc luôn". Chủ vườn này cho biết thêm, vườn nhà ông trồng toàn “hàng tuyển”, giá thấp nhất từ 2 triệu đồng/cây. Những cây giá cả chục triệu đồng thì thân cây được uốn thế độc đáo, kích thước lớn; có cây phần thân sẽ được cấy loại địa y bám vào rất đẹp. Thông thường, từ 15 tháng Chạp, nhiều cơ quan, công ty sẽ đến thuê các loại đào thế đẹp, thân cây cao lớn, sai hoa để trưng bày trong tiền sảnh hoặc không gian rộng. Loại đào này có giá thuê khoảng 5-6 triệu đồng/cây, loại đặc biệt hơn thì trên chục triệu đồng/cây. Ông Hải, một thương lái có mặt tại vườn đào Nhật Tân, nói rằng từ đầu tháng 12 âm lịch hàng năm, ông sẽ đi tham khảo giá. "Tôi đi xem nhiều vườn để nắm được mặt bằng giá chung, sau đó mới cân đối tài chính để mua số lượng hợp lý, bán lại kiếm lời”, ông Hải nói. Ông cho rằng, giá đào Tết năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm ngoái bởi số lượng cây ít hơn do ảnh hưởng của mưa bão. Theo ông, việc "ôm hàng" sớm hay muộn sẽ quyết định lãi lỗ của thương lái. "Nếu hàng khan hiếm thì thời điểm cận Tết giá sẽ rất cao, kể cả mua sỉ, ông Hải dự đoán.