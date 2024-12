Giá chuối xanh tới 500 ngàn đồng/buồng, thương lái mua cả vườn xuất sang Trung Quốc

Nhiều vườn chuối ở tỉnh Hòa Bình đã được thương lái mua cả vườn với giá rất cao 500 ngàn đồng/buồng Ông Nguyễn Hồng Yến, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Hòa Bình, cho hay năm nay nhiều tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của bão số 3 nên diện tích chuối bị hư hại, trong khi đó thị trường Trung Quốc "hút hàng".

Một vườn chuối ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tùng Đinh Vì vậy, thương lái đã đi săn tìm mua chuối với giá rất cao. Hiện, nhiều vườn bán chuối xanh với giá 500 ngàn đồng/vườn. Nhiều thương lái mua xong khóa cửa vườn, tự chăm sóc để chờ Tết xuất khẩu sang thị trường trung Quốc. "Năm nay, nông dân trồng chuối được giá" - ông Yến cho hay. Thương lái đặt mua chuối non giá 500 ngàn đồng/buồng. Ảnh: Tùng Đinh Ở phía Nam, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An (Long An), cho hay giá chuối cao, nông dân có lời. Hiện nay, giá chuối được thu mua khoảng 8,5 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, ông Huy cũng lưu ý thị trường Trung Quốc có tính thất thường, giá cả theo đó lên xuống biến động mạnh. Vì vậy, sản xuất và xuất khẩu đòi hỏi không "bỏ trứng vào một giỏ", không trồng ồ ạt thiếu tiêu chuẩn. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu chuối đạt 1,37 triệu tấn, trị giá 733,78 triệu USD, giảm 6,4% về lượng và giảm 19,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc giảm nhập khẩu chuối từ các thị trường Philippines, Campuchia, Thái Lan. Ngược lại, Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu chuối từ Việt Nam, Lào, Mexico… Số liệu từ cơ quan Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc, với lượng xuất khẩu đạt 459,94 ngàn tấn, trị giá 189,82 triệu USD, tăng 19,6% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần chuối của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 31,33% trong 8 tháng đầu năm 2023 lên 40,71% trong 8 tháng đầu năm 2024. Cũng trong 8 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc giảm nhập khẩu chuối từ các nguồn cung Philippines, Campuchia. Như vậy, ngành chuối Việt Nam đã thay thế vị trí nhà cung cấp số 1 của Philippines và đang chiếm lợi thế tại thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là thời tiết tại Philippines không thuận lợi, dẫn đến sản lượng giảm và giá cao hơn. Mặc dù chuối của Philippines vẫn được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc nhờ hương vị, nhưng tình trạng khan hiếm nguồn cung và chi phí cao hơn đã tạo điều kiện cho chuối Việt Nam mở rộng thị phần.