Giá cau cao kỷ lục, lão nông lắp chục 'mắt thần' phòng trộm

Vườn cau có hơn 1ha đang cho thu hoạch quả, để tránh bị mất trộm bởi giá cau đang trên đỉnh, ông Hà Văn Dũng (xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) vừa đầu tư lắp chục camera giám sát. Ông Hà Văn Dũng (sinh năm 1966, người dân tộc Mường) trồng hơn 5ha cau, trong đó hơn 1ha đến kỳ thu hoạch quả. Ông Dũng cho biết, giá cau những năm trước giao động từ 15.000-45.000đ/kg. Đỉnh điểm năm 2021, giá cau tăng đột biến lên 85.000đ, tuy nhiên những năm sau lại giảm sâu. Năm nay, giá cau tăng lên theo từng ngày. Thời gian đầu thương lái chỉ mua với giá 45.000-50.000đ/kg. Mới đây, giá bán tại vườn đã vọt lên 90.000đ/kg. Theo ông Dũng, giá cau tăng mạnh do nhu cầu thị trường Trung Quốc tăng. Sau thu mua, cau được nhập cho các cơ sở để sấy khô trước khi xuất sang Trung Quốc. Đây là nguồn nguyên liệu để sản xuất kẹo cau, chuyên phục vụ thị trường các nước xứ lạnh. “Với giá bán như hiện nay, một cây cau cho 15-20kg quả, tính nhẩm hết vụ, nhà tôi cũng thu về tiền tỷ”, ông Dũng nói. Từ khi giá cau tăng cao, nhiều hộ trồng nhỏ lẻ tại vườn hoặc bờ rào bị một số đối tượng hái trộm quả. Để giám sát vườn cau đề phòng mất trộm, ông Dũng vừa mua chục camera gắn xung quanh nhà, vườn. Ông Lê Văn Tiến, Bí thư xã Giao An cho biết, xã có gần 20ha trồng cau. Hiện mới chỉ có hơn 1ha cau của gia đình ông Dũng có quả thu hoạch được. Cau đang là cây chủ lực của địa phương. Đầu ra phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc nên giá cau khó giữ được sự ổn định. "Trước diễn biến bất ngờ của giá cau, chúng tôi khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích, chạy theo giá cả để tránh rủi ro về sau”, ông Tiến nói. Một số hình ảnh vườn cau của gia đình ông Dũng lắp camera giám sát. Diện tích hơn 1ha cây đã cho ra quả của gia đình ông Dũng. Ảnh: Lê Dương Những buồng cau trĩu quả. Ảnh: Lê Dương Một cây cau cho ra 15-20kg quả mỗi vụ. Ảnh: Lê Dương Một buồng cau có trọng lượng 7kg. Ảnh: Lê Dương Những quả cau tươi đã thu hoạch chuẩn bị nhập cho thương lái. Ảnh: Lê Dương Xung quanh vườn nhà ông Dũng đều lắp camera giám sát. Ảnh: Lê Dương