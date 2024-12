Giá cá thát lát sụt giảm, người nuôi cá ở Hậu Giang vẫn có lãi

Tại tỉnh Hậu Giang, các doanh nghiệp chế biến thủy sản, các thương lái đang thu mua cá thát lát để phục vụ các đơn hàng Tết. Do nguồn cung dồi dào nên giá cá thát lát hiện nay có sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái và so với cách nay hơn 1 tháng tuy nhiên người nuôi vẫn có lãi. Hiện cá cá thát lát được các doanh nghiệp chế biến thủy sản, các thương lái thu mua với giá dao động từ 72.000 - 75.000 đồng/kg, so với cách nay hơn 1 tháng giảm từ 5.000 - 8.000 đồng/kg và so với cùng kỳ năm ngoái giảm từ 10.000 - 15.000kg. Với mức giá này, sau khi trừ chi phí, người nuôi vẫn có lãi hơn 10.000 đồng/kg cá thát lát thương phẩm. Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có gần 110ha nuôi cá thát lát, tăng gần 29% so với năm ngoái Cá thát lát là 1 trong 5 loại nông sản chủ lực của tỉnh Hậu Giang. Nhờ ưu điểm thịt cá săn chắc, giòn, cá thát lát Hậu Giang và các sản phẩm chế biến từ loài thủy sản này đang được tiêu thụ mạnh. Ngoài bán qua đại lý, một số hợp tác xã ở Hậu Giang còn mạnh dạn mở cửa hàng, không chỉ trong tỉnh mà còn có mặt ở TP.HCM và thủ đô Hà Nội. Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có gần 110ha nuôi cá thát lát, tăng gần 29% so với năm ngoái. Hậu Giang phấn đấu trong năm tới phát triển diện tích nuôi cá thát lát đạt 150 ha, với sản lượng cá thát lát đạt 13.500 tấn.