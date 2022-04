Giá cả tăng cao, lạm phát đang "ngấm rất sâu" vào đời sống người lao động

Về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm, chuyên gia của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố đánh giá địa phương đang duy trì đà phục hồi mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực. Điều này càng minh chứng cho luận điểm khi lĩnh vực y tế làm tốt các nhiệm vụ sẽ tạo đà cho phục hồi kinh tế.

"Tôi rất mừng vì qua theo dõi, số ca mắc Covid-19 tại TPHCM liên tục giảm những ngày qua, số ca điều trị trong viện chỉ còn 500 người. Trước đó, có thời điểm thành phố có tới 41.000 ca Covid-19 cần điều trị", ông Trần Hoàng Ngân cho biết thêm.

Trong tháng 4, TPHCM có tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 95.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đã giảm nhẹ 0,46% so với tháng trước (tháng 3 tình hình giá cả, nguyên vật liệu, xăng dầu, vàng bạc có nhiều biến động).

Ngành lưu trú và ăn uống tăng hơn 12% so với tháng trước, dịch vụ lữ hành tăng hơn 18% so với tháng trước. Nhìn chung, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 4 duy trì ổn định, nối tiếp đà phục hồi.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 350.000 tỷ đồng, giảm 1,7% cùng kỳ. Mức giảm lũy kế qua các tháng đang hẹp và tiến đến mức kỳ vọng tăng trưởng dương.

Trong lĩnh vực ngân sách, tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt hơn 168.000 tỷ đồng, đạt 43,5% dự toán năm và tăng gần 14% cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 16.000 tỷ đồng, đạt 16,3% dự toán, giảm gần 15% cùng kỳ.