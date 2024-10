Giá cà phê hôm nay (6-10): Tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 6-10 trong nước nằm ở mức 115.500 – 116.200 đồng/kg, giá cà phê quay đầu tăng mạnh trở lại từ 1.500 đến 1.700 đồng/kg tại các địa phương so với hôm qua. Giá cà phê trong nước: Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 115.500 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 116.200 đồng/kg. Tại Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 116.100 đồng/kg. Ảnh minh họa: Báo Tin tức Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 116.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 116.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 116.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 116.000 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 116.100 đồng/kg. Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã kiếm được gần 4,4 tỷ USD từ việc xuất khẩu cà phê, một bước nhảy vọt 40% so với năm trước. Giá xuất khẩu cà phê đã liên tục tăng, với giá trung bình trong tháng 9 đạt mức kỷ lục là 5.469 USD/tấn. Tổng cộng, giá trung bình xuất khẩu cà phê trong 9 tháng là 3.897 USD/tấn, tăng 56% so với năm trước. Cà phê đã trở thành mặt hàng nông sản có mức tăng giá đáng chú ý nhất trong số các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam. Kết quả là, Việt Nam đã thu về gần 4,4 tỷ USD từ cà phê trong 9 tháng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023 và đã vượt qua tổng kim ngạch của cả năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến, doanh thu từ xuất khẩu cà phê trong năm nay sẽ vượt qua 5 tỷ USD và có thể đạt tới 6 tỷ USD nhờ vào mức giá cao. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2024 tăng 146 USD/tấn, ở mức 5,067 USD/tấn, giao tháng 1-2025 tăng 139 USD/tấn, ở mức 4,859 USD/tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12-2024 tăng 5,30 cent/lb, ở mức 257,35 cent/lb, giao tháng 3-2025 tăng 5,15 cent/lb, ở mức 255,65 cent/lb. Trong tuần qua, giá cà phê robusta đã giảm mạnh trong 3 phiên liên tiếp, với tổng giảm là 577 USD/tấn cho kỳ hạn tháng 11-2024. Tuy nhiên, giá đã tăng nhẹ trong hai phiên đầu và cuối tuần, cộng dồn là 162 USD/tấn. Tổng cộng, thị trường cà phê đã giảm 415 USD/tấn trong cả tuần. Nguyên nhân của sự sụt giảm giá cà phê được cho là do Liên minh châu Âu (EU) trì hoãn việc áp dụng các quy định mới chống phá rừng thêm 12 tháng. Mặc dù vậy, giá cà phê đã phục hồi nhanh chóng do nguồn cung cà phê vẫn thiếu hụt và thời tiết tại Brazil đang trải qua đợt hạn hán kỷ lục. VIỆT CHUNG