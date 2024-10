Giá cà phê hôm nay (5-10): Biến động trái chiều

Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp sau những phiên giảm sâu, thị trường cà phê trong nước giá thu mua giảm 4.500 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 116.200 - 117.200 đồng/kg. Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.800 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 114.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 114.600 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 114.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 114.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 114.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 114.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 114.500 đồng/kg. Ảnh minh họa / Vietnam+ Giá cà phê Robusta và Arabica thế gới tiếp tục tăng. Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta đang dao động trong khoảng 4.876 - 4.964 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11-2024 trên sàn London đã giảm về mức 4.957 USD/tấn, tăng 0,73%, tương đương tăng 36 USD/tấn so với phiên trước. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2024 đang là 254,6 US cent/lb, tăng 1,01%, tương đương tăng 2,55 US cent/lb so với cuối phiên trước đó. Các khó khăn về nguồn cung ở Mỹ đã ảnh hưởng đến giá cà phê trên thị trường. Đình công của công nhân cảng đã gây ra sự ùn ứ hàng trăm container cà phê tại kho, có thể làm tăng giá tiêu dùng. Lãi suất cao khiến các nhà nhập khẩu Mỹ không muốn dự trữ nhiều hàng, dẫn đến mức dự trữ thấp kỷ lục. Đình công có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, theo nguồn tin từ comunicaffe. Sự sụt giảm của thị trường London có thể do hiệu suất kinh doanh tăng rất mạnh trong niên vụ trước. Thiếu hụt container giúp hỗ trợ giá cà phê, đặc biệt là ở Uganda, Rwanda và Kenya trong mùa xuất khẩu. Tắc nghẽn tại cảng Djibouti và Ethiopia cùng với bão ở châu Á gây chậm trễ và thiếu container, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa. VIỆT CHUNG