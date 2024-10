Giá cà phê hôm nay (3-10) giảm nhẹ, giảm từ 300 đến 400 đồng/kg, hiện dao động khoảng 120.700 - 120.800. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 121.700 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.700 đồng giảm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 120.700 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.700 đồng/kg giảm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 120.800 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay (3-10): Giảm nhẹ. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.800 đồng/kg giảm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 121.700 đồng/kg giảm 400 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.600 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta hôm nay giao dịch ở mức 4.511 - 5.111 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 5.111 USD/tấn, giảm 334 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.862 USD/tấn, giảm 317 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.651 USD/tấn, giảm 294 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.511 USD/tấn, giảm 266 USD/tấn. THẾ TRUYỀN