Giá cà phê hôm nay (27-9): Tăng mạnh

Giá cà phê hôm nay 27-9 trong nước nằm ở mức 121,000 - 122,000 đồng/kg, giá cà phê tăng mạnh trở lại từ 1,000 đến 1,200 đồng/kg so với hôm qua. Chỉ riêng tại Gia Lai giá cà phê bất ngờ chỉ tăng 100 đồng. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 121,000 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 122,000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 121,900 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 122,000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 121,900 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Ảnh minh họa: Báo Nghệ An Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 120,800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 120,700 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 120,800 đồng/kg. Giá cà phê robusta vừa đạt mức kỷ lục 5.446 USD/tấn, một con số chưa từng thấy trước đây. Sự tăng giá này giúp giá cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên tăng cao đáng kể ngay trước mùa thu hoạch mới. Từ đầu tháng 9, giá cà phê thế giới đã tăng mạnh, trong khi giá cà phê trong nước vẫn ổn định, khiến một số chuyên gia lo ngại rằng các nhà mua có thể đang trì hoãn việc mua hàng để ép giá khi nông dân bắt đầu thu hoạch. Một số chuyên gia khác tin rằng nông dân không cảm thấy áp lực phải bán ngay lập tức do họ đã kiếm được lợi nhuận từ việc bán sầu riêng. Với việc nguồn cung cà phê thấp hơn nhu cầu, người bán có lợi thế hơn trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2024 tăng 84 USD/tấn, ở mức 5,530 USD/tấn, giao tháng 1-2025 tăng 99 USD/tấn, ở mức 5,251 USD/tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12-2024 tăng 3,60 cent/lb, ở mức 272,70 cent/lb, giao tháng 3-2025 tăng 3,40 cent/lb, ở mức 270,25 cent/lb. Hãng tư vấn Hedgepoint, ước tính Brazil sẽ sản xuất 63 triệu bao cà phê trong niên vụ 2024-2025, giảm 3 triệu bao so với niên vụ trước. Sản lượng cà phê của Việt Nam được ước tính là 27 triệu bao, thấp hơn con số dự đoán trước đây. Giá cà phê dự kiến sẽ tiếp tục tăng do các yếu tố cơ bản trên thị trường. Do sự giảm sản lượng ở cả Việt Nam và Brazil, thị trường cà phê toàn cầu có thể sẽ thiếu hụt lần thứ tư liên tiếp. Thời tiết không thuận lợi là nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm sản lượng cà phê ở cả hai quốc gia. VIỆT CHUNG