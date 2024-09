Giá cà phê hôm nay (26-9) ở trong nước tăng, giảm trái chiều 100 - 200 đồng/kg, nằm trong khoảng 120.000 - 120.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới tiếp đà tăng cao lập đỉnh mới với cà phê Robusta. Hiện giá cà phê mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 120.500 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai là 120.800 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.700 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm qua; ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 120.600 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum, giá cà phê giao dịch ở mức 120.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 120.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá 120.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay (26-9): Lập đỉnh mới với cà phê Robusta. Ảnh minh họa/internet

Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 120.800 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 120.700 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao dịch ở mức 4.787 - 5.446 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 5.446 USD/tấn, tăng 134 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 5.152 USD/tấn, tăng 117 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.936 USD/tấn, tăng 90 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.787 USD/tấn, tăng 78 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York sắc xanh chiếm ưu thế, mức tăng 0,65 -1,3 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 269,1 cent/lb (tăng 0,49%); kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 266,85 cent/lb (tăng 0.38%); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 264,15 cent/lb (tăng 0,35%) và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 260,9 cent/lb ( tăng 0,25%). Giá cà phê Arabica Brazil cũng trên đà tăng. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 319.30 USD/tấn, tăng 0,08%; kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 319,65 USD/tấn (tăng 0,03%); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 325,15 USD/tấn, tăng 0,32% và giao hàng tháng 7-2025 là 320.90 USD/tấn, tăng 0,27%. VIỆT CHUNG