Thị trường cà phê trong nước hôm nay ghi nhận giá giảm mạnh 2.000-2.200 đồng/kg nằm trong khoảng 119.500 - 120.000 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 119.800 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai là 120.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 120.000 đồng giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku có giá 119.900 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 120.000 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 120.000 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay (22-9): Nguồn cung thấp, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 119.500 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.000 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 119.900 đồng/kg. Bão số 4 gây mưa vừa, mưa to và dông tại Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa rất to, dự báo sẽ ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê ngay trước khi bước vào mùa thu hoạch vụ mới. Thị trường tiếp tục quan tâm đến các vấn đề về thời tiết diễn ra trong vụ mùa sắp tới tại Việt Nam từ tháng 10-2024. Nông dân một số địa phương đang nhận thấy có tình trạng cà phê chín sớm bất thường. Thời tiết khắc nghiệt, mưa bão liên tục có thể khiến việc thu hoạch cà phê trễ hẹn. Dự báo thời tiết không mấy lạc quan, mưa bão dài ngày dự kiến sẽ cản trở quá trình thu hoạch cà phê. Đặc biệt, giá cà phê năm nay tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có ngay trước mùa thu hoạch. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong thời gian còn lại của quý III sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung thấp. THANH HẢI