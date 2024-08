Giá cà phê hôm nay (20-8): Giảm nhẹ.

*Như vậy, thị trường cà phê trong nước giảm nhẹ 100 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong tuần qua, giá cà phê nội địa đã giảm 1.300 đồng/kg. Kể từ đầu tháng 8, giá cà phê đã giảm tổng cộng 5.700 đồng/kg, đi ngược lại với xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới. Mặc dù giá hiện tại cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng dự kiến sẽ không giảm do tình hình thị trường cà phê đang không ổn định. Sự bất ổn này là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các biến động thị trường, có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung cà phê.

THANH HẢI