Giá cà phê hôm nay (19-9): Tăng nhẹ​

Giá cà phê hôm nay (19-9) trong khoảng 123.000 - 123.400 đồng/kg, tăng nhẹ từ 200 đồng/kg. Giá cà phê có thể tiếp tục tăng do ảnh hưởng thời tiết. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 123.000 đồng/kg. Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 123.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 123.300 đồng/kg. Nông dân Kon Tum thu hái cà phê. Ảnh: TTXVN Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 123.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 123.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 123.400 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 123.400 đồng/kg. Nông dân tại Đắk Lắk ghi nhận hiện tượng lạ, cà phê chín sớm bất thường. Thời tiết khắc nghiệt, mưa bão liên tục có thể khiến việc thu hoạch cà phê trễ hẹn. Dự báo thời tiết không mấy lạc quan, mưa bão dài ngày dự kiến sẽ cản trở quá trình thu hoạch cà phê. Đặc biệt, giá cà phê năm nay tăng vọt, đạt đỉnh cao chưa từng có ngay trước mùa gặt. Nguồn cung cà phê hiện tại của Việt Nam đang giảm mạnh, do mùa thu hoạch chính từ tháng 11 đến tháng 12 cận kề. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2024 giảm 69 USD/tấn, ở mức 5.234 USD/tấn, giao tháng 1-2025 giảm 53 USD/tấn, ở mức 4.987 USD/tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 12-2024 giảm 0,95 cent/lb, ở mức 263,55 cent/lb, giao tháng 3-2025 giảm 0,90 cent/lb, ở mức 261,45 cent/lb. Giá cà phê robusta dự kiến cao hơn có thể thúc đẩy sản xuất ở các quốc gia Tây và Đông Phi, trong khi Uganda, nhà sản xuất robusta hàng đầu ở châu Phi, dự kiến sẽ giữ ổn định sản lượng ở mức 15 triệu bao. Thị trường đang chú ý đến diễn biến thời tiết tại Việt Nam, với mùa vụ bắt đầu từ tháng 10-2024, có thể bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño, làm giảm kỳ vọng vào vụ thu hoạch robusta. Quan điểm chung trên thị trường toàn cầu hiện nay là giá cà phê có thể sẽ tiếp tục tăng do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết. VIỆT CHUNG