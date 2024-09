Giá cà phê hôm nay (18-9) ở trong nước có xu hướng giảm 600-700 đồng/kg trong khi thị trường thế giới tăng nhẹ, một phần là do nhu cầu tiêu dùng cà phê tăng cao vào cuối năm. Giá cà phê hôm nay (18-9) ở trong nước giảm 600 - 700 đồng/kg, dao động trong khoảng 122.800 - 123.500 đồng/kg, trong đó tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum là những địa phương thu mua cà phê ở mức cao nhất. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 123.200 đồng, giảm 600 đồng/kg so với hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 123.100 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum, cà phê được giao dịch ở mức 123.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 123.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà (tại tỉnh Lâm Đồng) được thu mua với giá 122.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua. Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 123.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 123.100 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay (18-9): Trái chiều. Ảnh minh họa/internet

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao dịch ở mức 4.692 - 5.303 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 5.303 USD/tấn, tăng 57 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 5.040 USD/tấn, tăng 63 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.835 USD/tấn, tăng 78 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.692USD/tấn, tăng 73 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York có mức tăng 5,95 – 6,25 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 264,50 cent/lb, tăng 2,3%; kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 262,35 cent/lb (tăng 2,44%); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 259,85 cent/lb (tăng 2,44%) và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 256,60 (tăng 2,44%). Lý giải về việc giá cà phê thế giới tăng nóng thời gian qua, một số doanh nghiệp cho rằng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng cà phê tăng cao trong khi nguyên liệu vẫn khan hiếm nên mức giá bị đẩy lên cao. Dự đoán về giá cà phê trong mùa vụ tới khi bắt đầu thu hoạch từ tháng 10, nhiều doanh nghiệp cho rằng, giá sẽ ở mức hiện nay hoặc cao hơn chứ khó giảm. Đây cũng là mức giá mà các doanh nghiệp chế biến dự trù và chốt các đơn hàng đầu ra. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 8 đạt 76.214 tấn, trị giá 402,2 triệu USD, giảm 9,9% về lượng nhưng tăng mạnh 55,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. TẠ TUẤN