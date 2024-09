Giá cà phê hôm nay (16-9) tiếp tục tăng thêm 2,000 đồng/kg, hiện giá cà phê dao động trong khoảng 123,500 - 124,000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay nằm trong khoảng 123.500 - 124.000. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 123.600 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk là 124.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 123.900 đồng duy trì đà đi ngang so với ngày hôm qua; tại Pleiku và Ia Grai giá 123.800 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 123.900 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 124.000 đồng/kg chững lại so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay (16-9): Cao nhất 124.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.500 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 124.000 đồng/kg không có biến động, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 123.900 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng 4.658 - 5.267 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 5.267 USD/tấn tăng 190 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.998 USD/tấn (tăng 182 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.790 USD/tấn (tăng 180 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.658USD/tấn (tăng 173USD/tấn). Tuần qua, giá cà phê Robusta dự kiến giao vào tháng 11 đã tăng 497 USD/tấn. Giá cà phê Arabica cho kỳ hạn giao tháng 12 cũng tăng thêm 23,45 cent mỗi pound. Tại thị trường nội địa, giá cà phê bình quân đã tăng thêm khoảng 6.000 đồng/kg. THẾ TRUYỀN