Giá cà phê hôm nay (10-9): Duy trì xu hướng giảm

Trong đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng ở cả các kỳ hạn, dao động ở mức 237,3- 243,5 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 243,5 cent/lb, tăng 7,5 cent/lb so với đầu phiên. Kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 241,7 cent/lb, tăng 7,15 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 239,9 cent/lb, tăng 6,9 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 237,3 cent/lb, tăng 6,6 cent/lb.

Trong phiên giao dịch gần nhất trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9-2024 trên sàn London ở mức 4.848 USD/tấn, tăng 78 USD so với đầu phiên giao dịch. Kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 4.630 USD/tấn, tăng 75USD; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.437 USD/tấn, tăng 66 USD và kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.332 USD/tấn, tăng 71 USD.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica Brazil tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9-2024 là 298 USD/tấn, tăng 3,53%; kỳ giao hàng tháng 12-2024 là 295,85 USD/tấn, tăng 2,33%; kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 294,95 USD/tấn, tăng 2,72% và giao hàng tháng 5-2025 là 283,85 USD/tấn, giảm 3,5%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 8 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,052 triệu tấn, kim ngạch 3,99 tỷ USD, giảm 12,5% về lượng nhưng tăng tới 34,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu cà phê bình quân trong tháng 8-2024 đạt 5.260 USD/tấn, cao hơn 309 USD/tấn (tương đương tăng 6,2%) so với tháng 7-2024 và cao hơn 2.211 USD/tấn (tương đương tăng 72,5 %) so với giá xuất khẩu cà phê bình quân hồi tháng 1-2024.

