Giá Bitcoin ngày 2/2 lao dốc, chìm trong sắc đỏ

Trên bảng điện tử sàn Binance, tín hiệu tích cực nhất thuộc về đồng LIT với mức tăng trưởng có lúc đạt 115% từ mức 0,521 USD lên 1,540 USD/ đơn vị. Tuy nhiên, loại tiền số này có vốn hóa nhỏ, dễ bị giới đầu cơ thao túng giá và rủi ro tương đối cao đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Một số nhà đầu tư cho rằng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các đối tác thương mại có thể khiến giá Bitcoin lao dốc - điều này ngược với kỳ vọng của đa số giới đầu tư. Lý do là thương chiến có thể đẩy lạm phát gia tăng, do đó, người dân có xu hướng lựa chọn kênh đầu tư trú ẩn nhiều hơn. Vàng là một kênh đầu tư như vậy. Đây cũng là lý do khiến cho giá vàng liên tục tăng từ khi Trump nhậm chức đến nay.