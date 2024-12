Giá bất động sản Việt Nam tăng thế nào so với thế giới?

Giá bất động sản Việt Nam thời gian qua liên tục tăng mạnh, vậy so với thế giới thì mức tăng thế nào? Tại hội nghị Bất động sản Việt Nam 2024 diễn ra sáng 3/12, ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam - nhận định, giá bán bất động sản Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng so với thế giới. Vị chuyên gia dẫn số liệu từ Global Property Guide cho thấy, giá bất động sản Việt Nam tăng vượt nhiều nước phát triển trên thế giới. Theo đó, tăng trưởng giá bất động sản 5 năm qua của Việt Nam đạt mức 59%, cao hơn Mỹ (54%), Australia (49%), Nhật Bản (41%), Singapore (37%)… Giá tăng nhanh khiến lợi suất cho thuê bất động sản ở Việt Nam chỉ ở mức 4%, trong khi nhiều quốc gia khác như Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Anh, Australia, Mỹ...có lợi suất cho thuê bất động sản dao động từ 5% - 7%. Tuy nhiên, theo ông Quốc Anh, mặc dù giá bất động sản tăng nhanh nhưng Việt Nam vẫn lọt top quốc gia có tỷ lệ sở hữu bất động sản cao nhất thế giới với 90%, cao hơn một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Singapore (88%), Indonesia (84%) và cao hơn Mỹ (66%), Úc (66%)... Số liệu từ Global Property Guide cho thấy, giá bất động sản Việt Nam tăng vượt nhiều nước phát triển trên thế giới. (Ảnh minh họa: Minh Đức) Trong khi đó, theo kết quả khảo sát của PropertyGuru Việt Nam, dựa trên dữ liệu so sánh lương trung bình với giá nhà thời xưa và nay có thể thấy người trẻ thời buổi nào cùng gặp không ít khó khăn trong việc tự mua nhà. Theo đó, ở thời điểm năm 2004, với GDP bình quân đầu người khoảng 1,8 triệu đồng/tháng, một người trẻ thế hệ 7X mất khoảng 31,3 năm làm việc, tích cóp để có đủ tiền mua một căn hộ chung cư 60m2, giá bán khoảng 600 triệu đồng/căn, điều kiện lãi suất huy động 7,4%/năm. 10 năm sau (thời điểm năm 2014), với GDP bình quân đầu người khoảng 5,5 triệu đồng/người, một người trẻ thế hệ 8X cần làm việc, tích cóp 22,7 năm để có đủ tiền mua một căn hộ chung cư 60m2, giá bán khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, lãi suất huy động khoảng 6%/năm. Và thời điểm năm 2024, với GDP bình quân đầu người khoảng 9,5 triệu đồng/tháng, một người trẻ 9X cần làm việc, tích cóp 25,8 năm để mua căn hộ khoảng 60m2, giá khoảng 3 tỷ đồng, trong điều kiện lãi suất huy động 4,5%. Từ so sánh trên, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng người trẻ thuộc các thế hệ vẫn cần nỗ lực trong thời gian dài mới có thể tự sở hữu nhà. Châu Anh