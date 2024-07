Giá bán căn hộ cao cấp ở TPHCM gấp đôi Hà Nội

Lượng giao dịch Hà Nội và TPHCM khác nhau

Báo cáo thị trường quý II/2024 của JLL Vietnam cho thấy, tại TPHCM, căn hộ phân khúc cao (gồm cao cấp, sang trọng và siêu sang) ghi nhận 167 giao dịch trong 3 tháng qua. Phần lớn giao dịch đến từ dự án Zeit River Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), do được ký hợp đồng mua bán.

Lượng giao dịch còn lại đến từ hàng tồn kho ở quý trước, trong bối cảnh nguồn cung mới tại căn hộ phân khúc cao tiếp tục sụt giảm. Các chủ đầu tư đưa ra chính sách chiết khấu giá bán, gia hạn thời gian trả tiền, phương thức thanh toán linh hoạt để kích thích nhu cầu mua nhà.

Giá bán sơ cấp thị trường căn hộ phân khúc cao ghi nhận mức giảm 4,2% so với quý trước và 3,6% so với cùng kỳ năm trước, khi còn 4.998 USD/m2. Còn mặt bằng giá thứ cấp tăng 5% so với quý trước và 6,4% so với cùng kỳ năm trước.