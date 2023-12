Ghen tuông, nam thanh niên chém người yêu cũ giữa chợ rồi tự tử

Ngày 7/8, Tùng từ Huế vào Đà Nẵng, đến chợ Hòa Cầm tìm chị D. Đến chợ, thấy chị D. đang đứng bán hàng, Tùng từ phía sau bước đến rút dao tấn công liên tiếp. Nạn nhân la hét, phản kháng dữ dội và sau đó được người dân ứng cứu, đưa đến bệnh viện.

Còn Tùng sau khi ra tay với người yêu cũ thì dùng dao tự tử nhưng bị người dân khống chế. Người dân cùng công an phường Công an phường Hòa Thọ Đông đưa Tùng vào bệnh viện sơ cứu. Tại đây, thấy bạn gái cũ cũng đang được cấp cứu, Tùng tiếp tục tấn công khiến công an phải khống chế, đưa về trụ sở.

Theo kết quả giám định thương tật, chị D. bị tổn thương cơ 10%.